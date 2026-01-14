Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 28vom 14.01.2026
13 Min. - Ab 6

Die Ghost Rockers wollen einen abgeschlossenen Gitarrenkoffer untersuchen, den sie in Isabella Vermeers Büro gefunden haben. Doch dazu benötigen sie erst einmal den Schlüssel. Und den trägt Isabella ausgerechnet an einer Kette um den Hals. Als sie in den Ballettraum geht und beim Tanzen ihren Schmuck abnimmt, bietet sich für Jimmy die Chance, an den Schlüssel zu gelangen. Als Mila inzwischen von Direktor Kent beschuldigt wird, Wertsachen gestohlen zu haben, will sie endgültig hinschmeißen.

