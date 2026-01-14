Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 KidsStaffel 1Folge 33vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Jonas und seine Freunde kommen einen großen Schritt weiter. Sie finden heraus, dass ein mittlerweile verstorbener Mechaniker mit dem Flugzeugabsturz der „Freebirds“ beauftragt wurde. Doch wer ist der eigentliche Drahtzieher, und worin liegt das Motiv? Die Indizien sprechen weiterhin für Isabella Vermeer. Jimmy versucht unterdes Jonas zu trösten, der von Mila eine Abfuhr bekommen hat. Damit Mila nicht zur Single-Präsentation erscheint, lockt Lauren sie in Vermeers Büro und schließt sie dort ein.

