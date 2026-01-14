Ghost Rockers
Folge 35: Nur noch Freunde
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Jonas ist entsetzt, als er herausfindet, dass Mila und Brandon sich geküsst haben. Umso schlimmer, dass er der einzige zu sein scheint, der bislang nichts davon wusste. In der Zwischenzeit ahnt Isabella Vermeer, dass die Ghost Rockers in dem alten Proberaum im verlassenen Flügel der Schule ihre Songs aufnehmen. Charlie gelingt es gerade noch, Spuren zu verwischen, bevor Vermeer den Proberaum betritt. Dabei vergisst sie jedoch ihre Kappe.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ghost Rockers
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH