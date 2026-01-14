Ghost Rockers
Folge 39: Die Tochter
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Die Ghost Rockers beobachten, wie Isabella Vermeer mit einem Mann spricht, den sie bereits auf dem Flugplatz beobachtet haben. Kurz darauf besorgen sie sich die Adresse der Vizedirektorin und steigen in ihr Haus ein, um nach den entwendeten Instrumenten aus dem Proberaum zu suchen. Dabei entdecken sie Erstaunliches, das sie an Vermeers Schuld am Tod der „Freebirds“ zweifeln lässt: Isabella hatte mit Victor, dem Gitarristen der Band ein Kind. Warum sollte sie also seinen Tod wollen?
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH