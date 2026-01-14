Ghost Rockers
Folge 41: Meine Mutter
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Jetzt, wo die Ghost Rockers wieder ihre Instrumente haben, können sie es kaum erwarten, einen neuen Song der Geister zu spielen, um weitere Hinweise über den Flugzeugabsturz der „Freebirds“ zu erhalten. Sogar Mila ist bereit, wieder zu singen. Doch statt eines neuen Songs spielen sie stets einen alten. Hat dies zu bedeuten, dass sie auf der falschen Spur sind? Als Jonas Mutter zufällig ein Foto von Isabella Vermeer bei seinen Unterlagen findet, erfährt er ein unglaubliches Geheimnis.
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Ghost Rockers
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH