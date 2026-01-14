Ghost Rockers
Folge 43: Felix
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Direktor Kent ist wütend auf seinen Sohn Brandon. Denn dieser hat Mila von der Überwachungskamera im Gang zum geheimen Proberaum erzählt. Er ahnt, dass sowohl Jonas als auch Mila Mitglieder der Ghost Rockers sind. Allein Brandon kann sich nicht vorstellen, dass Mila ihn anlügen würde. Charlie hingegen wagt es noch einmal, Kontakt zu den Geistern aufzunehmen. Jimmy beobachte sie dabei, wie sie die Geister um einen Hinweis bittet, wie es ihrem verstorbenen Bruder geht.
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH