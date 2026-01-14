Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Rockers

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 43vom 14.01.2026
Folge 43: Felix

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Direktor Kent ist wütend auf seinen Sohn Brandon. Denn dieser hat Mila von der Überwachungskamera im Gang zum geheimen Proberaum erzählt. Er ahnt, dass sowohl Jonas als auch Mila Mitglieder der Ghost Rockers sind. Allein Brandon kann sich nicht vorstellen, dass Mila ihn anlügen würde. Charlie hingegen wagt es noch einmal, Kontakt zu den Geistern aufzunehmen. Jimmy beobachte sie dabei, wie sie die Geister um einen Hinweis bittet, wie es ihrem verstorbenen Bruder geht.

