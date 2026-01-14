Ghost Rockers
Folge 44: Bruderherz
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Endlich versteht Jimmy, warum es Charlie so schwer fällt, Trauer im Schauspielunterricht zu spielen. Sie hat den Tod ihres kleinen Bruder nie überwinden können. Jimmy verspricht ihr, niemandem von Charlies Geheimnis zu erzählen, doch dann plappert er es unbedarft vor den anderen Ghost Rockers aus. Jonas kann inzwischen mit seiner Mutter sprechen. Er erfährt, dass seine Großmutter alles daran gesetzt hat zu beweisen, dass der Flugzeugabsturz der „Freebirds“ absichtlich herbeigeführt wurde.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ghost Rockers
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH