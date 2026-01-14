Ghost Rockers
Folge 45: Der fünfte Mann
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Endlich ist sich Jonas sicher, dass seine Großmutter Isabella nicht für den Flugzeugabsturz der „Freebirds“ verantwortlich gewesen kann. Doch wer steckte dann dahinter? Zwischen Erinnerungsstücken seiner Mutter entdeckt er, dass die „Freebirds“ zu Beginn ihrer Karriere aus fünf Mitgliedern bestanden. Der Keyboarder hatte aus unbekannten Gründen die Band verlassen. Die Ghost Rockers glauben, nun den wahren Täter gefunden zu haben.
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH