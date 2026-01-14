Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Rockers

Studio 100 International
Staffel 1
Folge 46
vom 14.01.2026
Folge 46: Wo ist Jimmy?

13 Min.
Folge vom 14.01.2026
Ab 6

Mila versucht zu erfahren, warum Brandon ausgerechnet einen unveröffentlichten Song der „Freebirds“ als Single herausbringt. Dies führt sie auf die Spur eines mysteriösen Musikproduzenten. Charlie hingegen bereut, sich gegenüber Jimmy so ablehnend verhalten zu haben. Doch als sie ihn aufsuchen will, bleibt Jimmy verschwunden. Und das ausgerechnet kurz vor der Frühjahrsprüfung! Jonas begibt sich auf die Suche nach seinem besten Freund.

