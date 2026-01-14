Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 49vom 14.01.2026
Folge 49: Rockstars

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Das erste Konzert der Ghost Rockers ist schon fast ausverkauft. Da hilft es auch nichts, dass Direktor Kent alle Plakate aus dem Gebäude verbannen lässt. Doch dann tauchen Aufnahmen der Überwachungskamera auf, auf denen zu sehen ist, wie Jonas, Alex, Charlie und Jimmy heimlich Instrumente aus der DAM entwenden. Mit großer Genugtuung schließt Kent die Studenten aus der Akademie aus. Und das ausgerechnet jetzt, wo sie beweisen können, wer für den Absturz der „Freebirds“ verantwortlich ist.

