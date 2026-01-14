Ghost Rockers
Folge 50: Schulverweis
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Die Ghost Rockers sind verzweifelt. Endlich wissen sie, wer den Flugzeugabsturz der „Freebirds“ in Auftrag gegeben hat. Doch sie haben keinen Zutritt mehr zur DAM-Akademie, um weitere Beweise gegen den Täter zu sammeln. Also beschließen sie, Isabella Vermeer in ihr Geheimnis einzuweihen, auch wenn sie dadurch erfährt, dass Jonas ihr Enkel ist. Isabella schenkt Jonas zunächst keinen Glauben. Doch dies ändert sich, als die Ghost Rockers einen Song spielen, der ihr gewidmet ist.
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH