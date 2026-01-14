Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 Kids Staffel 1 Folge 50 vom 14.01.2026
13 Min. Folge vom 14.01.2026 Ab 6

Die Ghost Rockers sind verzweifelt. Endlich wissen sie, wer den Flugzeugabsturz der „Freebirds“ in Auftrag gegeben hat. Doch sie haben keinen Zutritt mehr zur DAM-Akademie, um weitere Beweise gegen den Täter zu sammeln. Also beschließen sie, Isabella Vermeer in ihr Geheimnis einzuweihen, auch wenn sie dadurch erfährt, dass Jonas ihr Enkel ist. Isabella schenkt Jonas zunächst keinen Glauben. Doch dies ändert sich, als die Ghost Rockers einen Song spielen, der ihr gewidmet ist.

