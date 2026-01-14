Ghost Rockers
Folge 51: Die beste Band
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Mit Isabella Vermeer als Verbündete versuchen die Ghost Rockers, dem Verursacher des Flugzeugabsturzes eine Falle zu stellen. Eine Schlüsselrolle spielt dabei der Enkel des Mechanikers, der damals den Motor des Flugzeugs manipulierte. Die Ghost Rockers finden heraus, dass er den Täter mit zurückgehaltenen Beweisen erpresst. Mit einem falschen Telefonanruf wollen sie beide zu ihrem Konzert locken. Doch dann erfahren sie, dass Direktor Kent das Examen genau zur Zeit ihres Konzerts angesetzt hat.
Ghost Rockers
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH