Ghost Rockers
Folge 52: Zwei Briefe
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Kurz vor der Schlussprüfung konfrontiert Brandon seinen Vater. Er weiß mittlerweile, dass es den angeblichen Musikproduzenten, der seine Karriere unterstützen soll, gar nicht gibt. Statt wie von seinem Vater gewünscht ein weiteres Mal seine Single zum Besten zu geben, führt Brandon bei der Prüfung einen Tanz auf. Unterdes bereiten sich die Ghost Rockers auf ihren ersten großen Auftritt vor. Wird ihr Plan funktionieren? Können sie den Verursacher des Flugzeugabsturzes endlich überführen?
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH