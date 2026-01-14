Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Rockers

Sturm

Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 21vom 14.01.2026
Sturm

Ghost Rockers

Folge 21: Sturm

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Jimmy ist zunehmend genervt. Endlich hat er sich überwunden, Charlie nach einem Date zu fragen, da kommt Robin ihm zuvor und lädt sie zu einem Konzert ein. Die Ghost Rockers forschen indes weiter dem Schwarzen Auge nach. Die Hinweise verdichten sich, dass ihnen langsam die Zeit davonrennt. In einem neuen Song der Geister ist von der „Ruhe vor dem Sturm" die Rede. Und zur Polizei können sie ebenfalls nicht gehen, da auch sie von Mitgliedern des Geheimbundes infiltriert wurde.

Ghost Rockers
Ghost Rockers

Ghost Rockers

