Ghost Rockers
Folge 21: Sturm
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Jimmy ist zunehmend genervt. Endlich hat er sich überwunden, Charlie nach einem Date zu fragen, da kommt Robin ihm zuvor und lädt sie zu einem Konzert ein. Die Ghost Rockers forschen indes weiter dem Schwarzen Auge nach. Die Hinweise verdichten sich, dass ihnen langsam die Zeit davonrennt. In einem neuen Song der Geister ist von der „Ruhe vor dem Sturm“ die Rede. Und zur Polizei können sie ebenfalls nicht gehen, da auch sie von Mitgliedern des Geheimbundes infiltriert wurde.
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH