Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ghost Rockers

Ein wichtiger Auftritt

Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 27vom 14.01.2026
Ein wichtiger Auftritt

Ein wichtiger AuftrittJetzt kostenlos streamen

Ghost Rockers

Folge 27: Ein wichtiger Auftritt

12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Die Zwischenprüfungen an der DAM stehen an und die Schüler bereiten sich unterschiedlich darauf vor: Brandon steckt mitten in Presseterminen und findet keine Zeit, um für seinen Auftritt zu trainieren. Jimmy ist mächtig aufgeregt, weil er Charlie in der Szene des Theaterstücks küssen muss, das er zusammen mit ihr aufführt. Und Alex nutzt die Proben, um heimlich an die Unterlagen des dubiosen Managers Cliff Smith zu gelangen, dessen Tochter in seinem Stück mitspielt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Ghost Rockers
Studio 100 International
Ghost Rockers

Ghost Rockers

Alle 4 Staffeln und Folgen