Ghost Rockers
Folge 27: Ein wichtiger Auftritt
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Die Zwischenprüfungen an der DAM stehen an und die Schüler bereiten sich unterschiedlich darauf vor: Brandon steckt mitten in Presseterminen und findet keine Zeit, um für seinen Auftritt zu trainieren. Jimmy ist mächtig aufgeregt, weil er Charlie in der Szene des Theaterstücks küssen muss, das er zusammen mit ihr aufführt. Und Alex nutzt die Proben, um heimlich an die Unterlagen des dubiosen Managers Cliff Smith zu gelangen, dessen Tochter in seinem Stück mitspielt.
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH