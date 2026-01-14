Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Rockers

Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 32vom 14.01.2026
Folge 32: Gerettet!

12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Mila kann es nicht glauben. Endlich, nach so langer Suche, steht sie Jonas gegenüber. Er ist an medizinische Geräte angeschlossen und kann aufgrund eines injizierten Betäubungsmittels nicht aufstehen. Verzweifelt verspricht ihm Mila, schnell wiederzukommen und wendet sich an den einzigen Polizisten, dem sie vertraut. Doch als die Einsatzwagen der Polizei am Ort des Geschehens ankommen, ist Jonas bereits verlegt worden. Wieder einmal war das Schwarze Auge schneller.

