Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 33vom 14.01.2026
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Brandon bekommt von seiner Tanzlehrerin noch eine Chance, um zu beweisen, dass er es verdient hat, weiter auf der DAM zu bleiben. Jonas gelingt es inzwischen, aus dem Fluchtwagen der Verbrecher zu entkommen. Dennoch ist er von dem Betäubungsmittel geschwächt, das er zuvor gespritzt bekommen hat. In der Zwischenzeit haben die Ghost Rockers die Verfolgung aufgenommen und hören weiterhin das Handy von Verlinden ab. So erfahren sie, dass sich Jonas in der Nähe der alten Zementfabrik aufhalten muss.

