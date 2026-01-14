Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 KidsStaffel 2Folge 34vom 14.01.2026
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Endlich sind die Ghost Rockers wieder mit Jonas vereint. Doch die Verbrecher des Schwarzen Auges sind weiter hinter ihnen her. Gemeinsam gelingt es den Mitgliedern der Band zunächst, Verlinden und seine Schergen abzuschütteln. Mila bringt Jonas bei sich zu Hause unter. Doch auf seine Entführung angesprochen hat er keine Ahnung, aus welchem Grund es dazu kam. Als Jonas voller Tatendrang versucht, mehr herauszufinden, lässt ihn Mila nicht gehen. Sie will ihn nicht noch einmal verlieren.

Studio 100 Kids
