Ghost Rockers
Folge 34: Höchste Warnstufe
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Endlich sind die Ghost Rockers wieder mit Jonas vereint. Doch die Verbrecher des Schwarzen Auges sind weiter hinter ihnen her. Gemeinsam gelingt es den Mitgliedern der Band zunächst, Verlinden und seine Schergen abzuschütteln. Mila bringt Jonas bei sich zu Hause unter. Doch auf seine Entführung angesprochen hat er keine Ahnung, aus welchem Grund es dazu kam. Als Jonas voller Tatendrang versucht, mehr herauszufinden, lässt ihn Mila nicht gehen. Sie will ihn nicht noch einmal verlieren.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ghost Rockers
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH