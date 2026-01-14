Ghost Rockers
Folge 36: Das Vermächtnis
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Brandon weigert sich, Mila für seinen Manager Cliff auszuspionieren, und wird daraufhin von diesem eingesperrt. Bis es Lauren schließlich gelingt, ihn zu befreien, vergeht wichtige Zeit. So kommt Brandon zu spät zum Vortanzen und verspielt dadurch seine letzte Chance, an der DAM-Akademie zu bleiben. Schweren Herzens schließt ihn Direktorin Vanderbilt vom Unterricht aus. In der Zwischenzeit durchsuchen die Ghost Rockers das Haus von Robins Opa.
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH