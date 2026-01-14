Ghost Rockers
Folge 39: Folge dem Pfeil
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Direktorin Vanderbilt möchte das Schuljahr mit einem Abschlussball beschließen. Dabei sollen die Ghost Rockers als Gaststars auftreten. Zusätzlich dazu will Mila noch eine eigene Tanzchoreographie auf die Beine stellen und fragt Brandon, ob er sie dabei unterstützen will. Doch Brandon glaubt nicht, dass er nach seinem Rauswurf noch an der DAM erwünscht ist. Unterdes suchen die restlichen Ghost Rockers nach einem weiteren Schlüssel und entdecken versteckte Pfeile, die sie zu einem Aufzug führen.
Ghost Rockers
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH