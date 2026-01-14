Der Fahrstuhl zur LösungJetzt kostenlos streamen
Ghost Rockers
Folge 40: Der Fahrstuhl zur Lösung
11 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Brandon will nicht länger tatenlos zusehen, wie seine Karriere von Manager Cliff sabotiert wird und weiht Lauren in seine Pläne ein. In der Zwischenzeit durchsuchen die Ghost Rockers dass Innere eines Fahrstuhls, zu dem sie versteckte Wegweiser geführt haben. Tatsächlich entdeckt Jonas einen verborgenen Knopf in dem Fahrstuhl, der sie daraufhin zu einem unbekannten Trakt der DAM-Akademie fährt. Allerdings ahnen sie nicht, dass sie die ganze Zeit über von Verlinden beschattet werden.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ghost Rockers
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH