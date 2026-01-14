Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ghost Rockers

Der Fluch des Brautkleids

Studio 100 KidsStaffel 2Folge 46vom 14.01.2026
Der Fluch des Brautkleids

Der Fluch des BrautkleidsJetzt kostenlos streamen

Ghost Rockers

Folge 46: Der Fluch des Brautkleids

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Nur noch ein Schlüssel fehlt den Ghost Rockers, um das Geheimnis um den Tod der Freebirds endgültig zu lösen. Als er seinen Vater im Gefängnis besucht, bekommt Brandon unterdes den Rat, Beweise über die unlauteren Machenschaften seines Managers Cliff zu sammeln. Auf diese Weise gelingt es vielleicht sogar, die gesamte Organisation zu zerschlagen. Als Brandon seiner Freundin Lauren davon erzählt, sichert sie ihm ihre Hilfe zu.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Ghost Rockers
Studio 100 Kids
Ghost Rockers

Ghost Rockers

Alle 4 Staffeln und Folgen