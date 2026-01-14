Der Fluch des BrautkleidsJetzt kostenlos streamen
Ghost Rockers
Folge 46: Der Fluch des Brautkleids
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Nur noch ein Schlüssel fehlt den Ghost Rockers, um das Geheimnis um den Tod der Freebirds endgültig zu lösen. Als er seinen Vater im Gefängnis besucht, bekommt Brandon unterdes den Rat, Beweise über die unlauteren Machenschaften seines Managers Cliff zu sammeln. Auf diese Weise gelingt es vielleicht sogar, die gesamte Organisation zu zerschlagen. Als Brandon seiner Freundin Lauren davon erzählt, sichert sie ihm ihre Hilfe zu.
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH