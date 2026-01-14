Ghost Rockers
Folge 22: Das Geständnis
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Charlie ist enttäuscht. Jimmy war immer ihr bester Freund, doch jetzt sucht er nur noch die Nähe Fannys und kürt diese sogar zu einer Assistentin für die neue Aufführung seines Musicals. Mila bricht schließlich in die Villa des mysteriösen Fremden ein, der heimlich mit seinem Vater gesprochen hat. Wie sich herausstellt, handelt es sich um den Regisseur des Stückes, bei dessen Proben Brandons Mutter gestorben ist. Was weiß er über den Tod Helenas?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ghost Rockers
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH