Ghost Rockers - Staffel 3, Folge 22: Das Geständnis (14.01.2026)
Folge 22: Das Geständnis

13 Min. Ab 6

Charlie ist enttäuscht. Jimmy war immer ihr bester Freund, doch jetzt sucht er nur noch die Nähe Fannys und kürt diese sogar zu einer Assistentin für die neue Aufführung seines Musicals. Mila bricht schließlich in die Villa des mysteriösen Fremden ein, der heimlich mit seinem Vater gesprochen hat. Wie sich herausstellt, handelt es sich um den Regisseur des Stückes, bei dessen Proben Brandons Mutter gestorben ist. Was weiß er über den Tod Helenas?

