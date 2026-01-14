Ghost Rockers
Folge 23: Lauter Lügen
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Während sich Jules und Alex bei den Tanzproben näher kommen, stellen Mila und die anderen Ghost Rockers Quinten zur Rede. Offensichtlich weiß der Theaterregisseur mehr über den Tod von Brandons Mutter. Doch Quinten hat Angst vor der Goldschlangen-Bande und will nichts sagen. Mila bleibt nichts anderes übrig, als noch einmal mit ihrem Vater zu sprechen. Unterdes bekommt Quinten Besuch von zwielichtigen Gestalten.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ghost Rockers
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH