Ghost Rockers

Nicht ohne Dich

Studio 100 KidsStaffel 3Folge 32vom 14.01.2026
Nicht ohne Dich

Nicht ohne DichJetzt kostenlos streamen

Ghost Rockers

Folge 32: Nicht ohne Dich

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Mila steht kurz vor dem Einbruch in die Villa des Unternehmers Silva, um die Statue der „Ballerina von Bolschoi“ zu stehlen. Unter einem Gemälde der „Drei Musketiere“ findet sie den Safe. Doch dann erscheint unvermittelt der Sohn des Unternehmers. Charlie hingegen hat sich endlich ihre Eifersucht gegenüber Fanny eingestanden und sich mit Jimmy ausgesöhnt. Dann findet sie im Stadtarchiv sogar das Originalmanuskript des Theaterstücks, das Jimmy so dringend benötigt.

