Ghost Rockers
Folge 34: Im siebten Himmel
14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Eigentlich müssten sich die Mitglieder der Ghost Rockers freuen. Jimmy und Charlie haben sich zum ersten Mal geküsst. Alex ist wieder mit Jules zusammen. Und Milas Plan, in die Goldschlangen-Bande aufgenommen zu werden, hat funktioniert. Selbst Fanny und Jonas scheinen sich näher zu kommen. Doch Milas Vater geht es in seinem Versteck immer schlechter. Bei seiner letzten Flucht vor der Polizei hat er sich verletzt, und nun beginnt die Wunde, sich zu entzünden.
