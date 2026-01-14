Ghost Rockers
Folge 36: Geistermusik
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Niemand scheint mehr hinter Mila zu stehen. Fanny warnt sie davor, sich mit dem Boss der Goldschlangen-Bande anzulegen. Brandon hält Milas Plan sowieso für viel zu gefährlich und will deshalb auch nicht mehr mit ihr tanzen. Und sogar der neue Tanzlehrer hat sich schnell auf sie eingeschossen, weil sie noch keinen neuen Tanzpartner gefunden hat. Auch Alex geht es nicht gut. Er erfährt, dass Jules mit seiner Mutter die Abmachung getroffen hat, sich nicht mehr mit ihm zu treffen.
Ghost Rockers
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH