Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ghost Rockers

Die schöne Helena

Studio 100 InternationalStaffel 3Folge 38vom 14.01.2026
Die schöne Helena

Die schöne HelenaJetzt kostenlos streamen

Ghost Rockers

Folge 38: Die schöne Helena

14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Charlie entdeckt, dass Mila und Brandon ein Paar sind. Mila bittet sie, vorerst niemandem davon zu erzählen. Indes führt die nächste Spur zum „Giftkelch von Florenz“ zu einer vorbestraften Antiquitätenhändlerin. Mila will unbedingt herausfinden, was sich in dem Päckchen befindet, dass die Händlerin von der Goldschlangen-Bande bekommen soll. Doch zuvor erhalten die Ghost Rockers noch einen Hinweis von den Geistern.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Ghost Rockers
Studio 100 International
Ghost Rockers

Ghost Rockers

Alle 4 Staffeln und Folgen