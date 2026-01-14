Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Rockers

Das Trojanische Pferd

Studio 100 KidsStaffel 3Folge 39vom 14.01.2026
Das Trojanische Pferd

Ghost Rockers

Folge 39: Das Trojanische Pferd

12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Statt nach Australien zu gehen, hat sich Jules entschlossen, bei Alex zu bleiben. Damit stellt er sich gegen seine Mutter, und muss fortan eine neue Bleibe für sich suchen. Doch mit dem wenigen Geld, das ihm zur Verfügung steht, findet er keine geeignete Wohnung. Inzwischen haben die Ghost Rockers herausgefunden, dass sich unter der Büste der „Ballerina von Bolschoi“ ein zweiteiliger Code befindet, der zum legendären „Giftkelch von Florenz“ führt.

