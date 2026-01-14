Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Rockers

Nervenkitzel

Studio 100 InternationalStaffel 3Folge 42vom 14.01.2026
Folge 42: Nervenkitzel

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Endlich willigt Fanny ein, zusammen mit Jonas auszugehen. Doch dann bekommt sie eine Nachricht von ihrem Ex-Freund Frederick, der Mitglied der Goldschlangen-Bande ist. Dieser weiß mittlerweile von der Odysseus-Büste und dem verschlüsselten Code, der sich bei ihr befindet. Jonas hat bereits herausgefunden, dass die Büste einem Antiquitäten-Sammler in der Stadt gehört. Doch Charlie Versuche, mit dem Sammler zu telefonieren, enden im Desaster.

