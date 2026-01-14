Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Rockers

Date mit Soße

Studio 100 InternationalStaffel 3Folge 44vom 14.01.2026
Date mit Soße

Ghost Rockers

Folge 44: Date mit Soße

12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Nach dem gelungenen Einbruch und dem Raub der Odysseus-Büste müssen die Ghost Rockers nur noch den zweiten Teil des Codes knacken. Doch nun wird ausgerechnet Jules eifersüchtig und möchte genauer wissen, wo Alex die letzte Nacht gewesen ist. Und dann stellt sich auch noch heraus, dass die Ghost Rockers bei ihrem Einbruch gefilmt wurden. Frederick übermittelt die Aufnahmen an die Polizei, und kurz darauf wird eine Fahndung nach den Ghost Rockers ausgeschrieben.

Ghost Rockers
Studio 100 International
Ghost Rockers

Ghost Rockers

