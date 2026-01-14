Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Rockers Staffel 3 Folge 51 vom 14.01.2026
14 Min. Folge vom 14.01.2026 Ab 6

Nachdem Mila und die anderen von Jimmy aus der Kammer gerettet wurden, steht die Premiere des Theaterstücks an. Jimmy hat als Regisseur noch einmal alles umgeworfen und das Stück nach seinen Wünschen geändert. Als männliche Hauptrolle soll nun Brandon neben Mila auf der Bühne stehen. Alles scheint perfekt zu laufen. Allein Jonas bemerkt, dass der Kopf der Goldschlangen-Bande eine letzte Überraschung parat hat.

