Studio 100 InternationalStaffel 3Folge 52vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Jonas sucht den Boss der Goldschlangen-Bande im Gefängnis auf und versucht, ihn zu einer Aussage zu zwingen. Schnell ahnt er, dass es das Oberhaupt der Bande auf Mila abgesehen hat, die gerade auf der Bühne steht. Sie soll dasselbe Schicksal ereilen wie einst Brandons Mutter, die bei demselben Theaterstück in derselben Rolle ums Leben gekommen ist. Als Jonas das Theater erreicht, bleibt ihm nur kurze Zeit, um das Leben Milas zu retten.

