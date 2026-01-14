Ghost Rockers
Folge 22: Verlorene Träume
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Mila und die neue Schülerin Jana freunden sich miteinander an. Sehr zu Charlies Missfallen, denn sie glaubt, dass sich Jana bewusst an ihre Freunde heranmacht, um sich an ihr zu rächen. In der Zwischenzeit versucht Sammy, an neue Informationen über das mysteriöse Buch zu gelangen. Dazu lässt sich der Nachfahre des Autors als Leiter für einen Workshop an der DAM anstellen. Als Jonas sich weigert, ihm mehr darüber zu erzählen, droht er Jonas, Eva etwas anzutun.
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH