Ghost Rockers

Auf eigene Faust

Studio 100 InternationalStaffel 4Folge 23vom 14.01.2026
Auf eigene Faust

Ghost Rockers

Folge 23: Auf eigene Faust

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Sammy gelangt an einen Songtext der Freebirds, der Hinweise über das mysteriöse Buch liefert. Doch leider hinterlässt er aus Versehen eine Karte, die den Grundriss der DAM-Akademie zeigt. Steckt dahinter ein neuer Hinweis? Unterdes glaubt Charlie, dass Jana die mysteriöse Kreuzkönigin ist. Warum sonst versucht sie, sich ausgerechnet an ihre Freunde heranzuschmeißen? Doch mit ihrer Meinung steht Charlie allein da. Also beschließt sie auf eigene Faust, Jana zu folgen.

