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Ghost Rockers

Beste Ex-Freundinnen

Studio 100 KidsStaffel 4Folge 24vom 14.01.2026
Beste Ex-Freundinnen

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Ghost Rockers

Folge 24: Beste Ex-Freundinnen

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Die Beziehung zwischen Brandon und Mila steckt zunehmend in der Krise. Brandon möchte, dass sich Mila mit seinem Vater aussöhnt. Und Mila zieht ihn nicht ins Vertrauen über die mysteriöse Kreuzkönigin. Alex konfrontiert derweil Konrektor Rutger Ballink mit seiner Annahme, dass es sich bei ihm um die Kreuzkönigin handeln muss. Doch warum hat er Alex dann kurz zuvor aus der Patsche geholfen?

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