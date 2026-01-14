Ghost Rockers
Folge 25: Der letzte Tanz
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Endlich haben die Ghost Rockers alle Stücke der Form beisammen, mit deren Hilfe sie einen Schlüssel gießen können. Doch zu welchem Schloss passt er? Führt er tatsächlich zu dem mysteriösen Buch, auf das es die Kreuzkönigin abgesehen hat? Charlie hat in der Zwischenzeit Jana bei dem Versuch erwischt, aus dem Büro der Schulleitung Prüfungsmaterial zu stehlen, und droht ihr nun, Rektorin Vanderbilt davon zu erzählen.
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH