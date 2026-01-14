Ghost Rockers
Folge 33: Im Kreis
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Jimmy und Jana ist die Flucht vor den Schergen der Kreuzkönigin gelungen. Doch noch befinden sie sich nicht außer Gefahr. Und ausgerechnet jetzt soll Charlie ihre Zwischenprüfung ablegen. Charlie weigert sich zunächst, aufzutreten, doch dann spricht ihr Mila ins Gewissen. Jetzt, wo die Ghost Rockers endlich im Besitz des mysteriösen Buches sind, wollen sie herausfinden, warum alle so versessen darauf sind, es in die Hände zu bekommen. Als sie darin lesen, machen sie überraschende Entdeckungen.
Ghost Rockers
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH