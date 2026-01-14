Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Rockers

Ein Gruß aus der Vergangenheit

Studio 100 InternationalStaffel 4Folge 36vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Mila beschließt, endlich wieder das Steuer selbst in die Hand zu nehmen, statt sich von der mysteriösen Kreuzkönigin vorschreiben zu lassen, was sie als nächstes tun sollen. Mit den Ghost Rockers beschließt sie, den Schergen der Königin zu folgen, nachdem sie ihnen das alte Buch überlassen haben. Die Spur führt sie in die geschlossene Abteilung eines psychiatrischen Krankenhauses.

