Ghost Rockers
Folge 40: Plan Z
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Alex steht vor seiner Prüfung, glaubt jedoch zu wenig an sich. Mit Konrektor Ballink findet er einen Mentor, der ihm Mut macht. Alex erinnert er sogar an seinen verstorbenen Vater, der vor Jahren bei einem Unfall ums Leben gekommen ist. Inzwischen versucht Mila, Verlinden mit einem Bluff aus der Reserve zu locken. Zu spät erkennt sie, dass der Verbrecher bereits dabei ist, einen neuen Plan auszuhecken. Und dieser hat mit Evas und Jonas‘ Auftritt vor dem amerikanischen Musikproduzenten zu tun.
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH