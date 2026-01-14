Ghost Rockers
Folge 42: Charlies Geheimnis
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Endlich gibt Charlie bei einem Gespräch mit Mila den Grund für die zerstörte Freundschaft zwischen ihr und Jana preis. Sie erzählt den Ghost Rockers davon, was sie Jana einst angetan hat. Inzwischen findet Brandon heraus, dass sein Vater nicht wie behauptet bei einem Kurierdienst arbeitet. Er ahnt nicht, dass Rocco von den Verbrechern des Schwarzen Auges unter Druck gesetzt wird.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ghost Rockers
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH