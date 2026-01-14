Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Rockers

Zusammenhalt

Studio 100 KidsStaffel 4Folge 48vom 14.01.2026
Zusammenhalt

ZusammenhaltJetzt kostenlos streamen

Ghost Rockers

Folge 48: Zusammenhalt

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Jonas kann Mila einfach nicht im Stich lassen und hilft ihr, sich gegen Verbrecher Verlinden zu stellen. Als Alex und Jimmy davon hören, erkennen sie, dass sie nur zusammen als Ghost Rockers eine Chance haben, um Verlinden zu besiegen. In der Zwischenzeit macht Charlie eine entsetzliche Entdeckung, als sie in Janas Wohnung einsteigt.

