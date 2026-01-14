Ghost Rockers
Folge 51: Schach der Königin
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Jana bringt es nicht übers Herz, sich an Charlie zu rächen. Stattdessen verhilft sie den Ghost Rockers zur Flucht aus dem Hauptquartier des Schwarzen Auges. Inzwischen gelingt es Brandon und Rocco, einen Untergebenen Verlindens auszutricksen. Kurz darauf wimmelt es vor dem Hauptquartier des Verbrechers nur so von Polizei. Hat die Kreuzkönigin noch ein weiteres Ass im Ärmel?
Weitere Folgen in Staffel 4
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Ghost Rockers
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH