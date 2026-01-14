Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Rockers

Abschlusszeugnis

Studio 100 KidsStaffel 4Folge 52vom 14.01.2026
Abschlusszeugnis

Abschlusszeugnis

Ghost Rockers

Folge 52: Abschlusszeugnis

25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Das letzte Jahr an der DAM geht zu Ende. Jonas muss sich beeilen, um noch rechtzeitig das Flugzeug nach Amerika zu kriegen, um dort die Tour zusammen mit Eva antreten zu können. Und Mila traut sich nicht einmal, sich von ihm zu verabschieden. Schließlich will sie seinem Glück nicht im Wege stehen, und das unabhängig davon, was sie selbst fühlt. Alex schließlich darf doch noch seine Abschlussprüfung wiederholen.

