Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Der falsche Tod

sixxStaffel 2Folge 5vom 21.11.2025
Der falsche Tod

Folge 5: Der falsche Tod

43 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 12

Als Melinda auf dem Friedhof das Grab ihrer Freundin besucht, wird sie von einem Geist bedrängt. Er behauptet, im falschen Grab zu liegen, sonst aber über seinen Tod nichts mehr zu wissen. Melinda findet heraus, dass er kurz vor seinem Tod - er wurde vom Blitz erschlagen - von einem Fremden im Auto mitgenommen wurde. Dieser Fremde stand vor dem finanziellen Ruin und hatte den Blitzschlag als Gelegenheit wahrgenommen, seine Identität mit dem getöteten Mitfahrer zu tauschen ...

sixx
