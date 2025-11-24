Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 8: Flammende Erinnerung
Jim wird zu einem Feuerwehreinsatz gerufen, weil das Restaurant "Red Noir" in Flammen steht. Melinda, die sich Sorgen um ihren Mann macht, ist Zeugin des Brands und sieht dabei einen Geist, der in Flammen steht und sehr zornig zu sein scheint. Nach und nach findet sie heraus, dass es sich um den Geist des Restaurantbesitzers handelt, der vor einem Jahr ums Leben kam, als sein Kompagnon schon einmal versucht hatte, den Laden anzuzünden - diesmal ist ihm die Aktion gelungen ...
