Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Auf dünnem Eis

Staffel 5Folge 17vom 30.10.2025
Auf dünnem Eis

Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Folge 17: Auf dünnem Eis

42 Min.Folge vom 30.10.2025Ab 12

Melinda und Eli lernen den bekannten Comic-Zeichner Damon Weaver kennen. Damon wird von einem Geist heimgesucht, der einen Trenchcoat und eine Skimaske trägt. Da der Geist nichts sagt, ist unklar, wer der Verstorbene ist und welches Schicksal ihn ereilt hat. Bald wird klar, dass der Geist immer wieder von Damons Körper Besitz ergreift. Immer wenn es dazu kommt, fertigt Damon Zeichnungen von gefährlichen Situationen an, die wenig später real werden ...

