Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

sixxStaffel 5Folge 21vom 03.11.2025
39 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 12

Gale Thompson will das Haus ihres verstorbenen Vaters verkaufen. Sie bittet Melinda, die Antiquitäten aus dem Haus an den Mann zu bringen. Schnell stellt sich heraus, dass Gale und ihr Freund Kyle von einem Geist heimgesucht werden. Handelt es sich bei dem Geist um Gales Vater? Während Melinda nach Antworten sucht, quälen sie grausame Visionen, die sie teilweise nicht von der Realität unterscheiden kann. Plötzlich steht ein Geist vor ihr, der aussieht wie Kyle ...

