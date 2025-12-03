Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Das fünfte Zeichen

sixxStaffel 2Folge 22vom 03.12.2025
Das fünfte Zeichen

Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Folge 22: Das fünfte Zeichen

38 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 12

Nachdem Melinda mehrere Visionen von Katastrophen hatte, die alle an einem 11. Mai passiert waren, fürchtet sie, dass auch dieses Jahr am 11. Mai etwas Schreckliches passieren wird und versucht fieberhaft, herauszufinden, was es sein könnte. Sie macht sich große Sorgen um vier Kinder, die die anderen Katastrophen überlebt haben. Schließlich ahnt sie, dass bei einer Gedenkfeier für die Opfer eines Flugzeugabsturzes die nächste Katastrophe passieren könnte ...

