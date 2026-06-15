Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 21: Das Puppenhaus
41 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12
Melinda und Jim sind überglücklich, Melinda ist nämlich schwanger und ein großer Traum scheint endlich in Erfüllung zu gehen. Ihre Freude wird jedoch getrübt, als Emma und ihre Cousine Drew in Melindas Antiquitätenladen auftauchen. Melinda spürt sofort, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist. Als sie erfährt, dass Drew ein altes Puppenhaus auf dem Dachboden gefunden hat, und die Puppen mit ihr geredet haben, bestätigt sich ihr Verdacht ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1: 2005 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 2: 2006 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 3: 2007 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 4: 2008 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 5: 2009 ABC/ABC Studios. All rights reserved.
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